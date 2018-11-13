На Украине из рабства освободили почти 100 человек

На Украине задержали 13 участников преступной группировки, державшей в рабстве 94 человека, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

«Прокуратурой города Киева совместно со столичным Управлением по борьбе с торговлей людьми задержаны 13 участников преступной группы, которые удерживали в неволе 94 человека, заставляя их бесплатно работать на тяжелых работах», – сообщило ведомство в своем профиле Facebook.

Заказчиком выступила семейная пара – гражданин Грузии и гражданка Украины, владеющие сельхозпредприятием в Одесской области.

Вербовщики искали на центральном вокзале искали потенциальных жертв, находившихся в трудных жизненных обстоятельствах и без постоянного места жительства. Им предлагали бесплатное жилье и питание.

За каждого завербованного они получали 500 гривен.

Прибывших на место лишали паспортов и мобильных телефонов. Невольники содержались в «нечеловеческих условиях и антисанитарии», в бараках по 15-20 человек.

Они работали на полях по 13 часов в сутки, тех, кто пытался бежать, жестоко наказывали. Самому старшему из завербованных оказалось 67 лет, самому младшему – 14.

Всем задержанным предъявлено обвинение по статье «Торговля людьми».

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