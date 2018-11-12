ВТБ предложил СМИ поспорить на миллиард из-за акций Роснефти

ВТБ предложил всем СМИ, написавшим о выдаче банком кредита Катару для покупки акций Роснефти, выплатить по 1 млрд рублей.

ВТБ предложил заключить «юридически обязывающее соглашение» со всеми СМИ, которые написали о финансировании банком катарского фонда Qatar Investment Authority для покупки акций Роснефти.

«Чтобы разрешить этот спор, мы предлагаем средствам массовой информации, распространяющим эти сведения, заключить юридически обязывающие соглашения с банком ВТБ: в случае, если их утверждения не соответствуют действительности, каждое из них заплатит по миллиарду рублей банку ВТБ, переведя деньги на наш счет», – предложили в банке.

При этом ВТБ отмечает, что не выдавал кредиты катарскому фонду с 2014 года, передает РБК.

О финансировании банком сделки между фондом и Роснефтью на прошлой неделе написали со ссылкой на девять источников в Reuters. При этом в ВТБ заявление опровергли сразу.