Неудачный рисунок на стене нижегородского бассейна срочно закрасили

Рабочие оперативно закрасили неудачный рисунок по мотивам советской мозаики на стене бассейна в Нижнем Новгороде. Сама мозаика была закрыта после обрушения стены здания.

Директор спортклуба «Торпедо» Вячеслав Фокин объяснил неудачную реставрацию советской мозаики, выполненную в Нижнем Новгороде. На рисунок обратили внимание в Сети, сравнив изображение пловца с пролетающей над ним чайкой с рисунком, выполненным поверх фрески. Первоначальное изображение не сохранилось из-за ремонта здания, сообщает РИА «Новости».

Мозаика с изображением пловца и чайки на брандмауэре бассейна в Нижнем Новгороде не пережила капитальный ремонт здания. Но этим дело не закончилось…



Пловца с чайкой решили вернуть! pic.twitter.com/09g8HhAWxg — Внимание (@fondvnimanie) 10 ноября 2018 г.

«Обновленная версия оказалась мало похожа на оригинальное изображение времен СССР – у пловца появилась женская грудь, укоротились ноги и увеличилась голова. Изменился и внешний вид пролетавшей над ним птицы – она стала похожа на тюленя с крыльями», – сообщает источник.

В настоящее время неудачный рисунок закрашен.

По словам Фокина, несколько лет стена бассейна с мозаикой разрушалась, и сохранить ее не представлялось возможности, поскольку «мозаика была нанесена на штукатурку, которая пластами отваливалась. Года два пытались различные работы производить, но ничего не получалось, обрушение продолжалось», – сообщил директор спортклуба.

Он добавил, что стена стала промерзать, на внутренней стороне стены появился грибок, поэтому стену решено было утеплять.

«Ее и утеплили плитами, а затем заштукатурили. И в принципе работу-то сделали хорошо и качественно. Если бы еще рисунок удачно выполнили...», – отметил Фокин.

По его словам, СК «Торпедо» к этому рисунку не имеет отношения: собственником бассейна является Горьковский автомобильный завод.

«Все работы подрядчик делает по согласованию с Горьковским автозаводом... Насколько мне известно, был заключен договор с художником, который должен был восстановить не мозаику, а рисунок на этой стене. Я так понял, что попытка прошла неудачно. Что-то не получилось у него», - сказал директор спортклуба.