Французский футболист дал пощечину журналисту после матча

Французский футболист, полузащитник ФК «Бавария» Франк Рибери напал на журналиста после критики за поражение от «Боруссии» со счетом 2:3.

Рибери встретился с журналистом Патриком Гийю после матча у клубного автобуса команды. Вспыхнул конфликт, спортсмен ударил журналиста в грудь и дал три пощечины, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Отмечается, что футболист таким образом отреагировал на обвинения в двух пропущенных мячах от «Боруссии».

Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич сказал, что Рибери в скором времени встретится с Гийю, чтобы обсудить ситуацию.

Встреча «Боруссия» – «Бавария» проходила в рамках 11-го тура бундеслиги. «Бавария» в итоге расположилась на 5-м месте в турнирной таблице.