Гонконгское издание Asia Times предложило Соединенным Штатам, которые каждый год страдают от масштабных природных пожаров, обратиться к России, чтобы обсудить возможность лизинга российских самолетов-амфибий Бе-200, которые доказали свою эффективность.

Автор статьи отмечает, что Соединенные Штаты никогда не производили самолеты, предназначенные для тушения пожаров, однако могли бы взять в лизинг самолеты-амфибии Бе-200, так как российские машины показали свою эффективность в работе, а Москва готова пойти навстречу в этом вопросе, передает РИА «Новости».

При этом российский Бе-200, по сравнению с аналогами, обладает лучшими скоростными характеристиками при меньшей цене и схожей эффективности, обращает внимание издание.

Учитывая тот факт, что администрация Дональда Трампа, вероятно, ищет точки соприкосновения для сотрудничества с Москвой в позитивном ключе, вопрос лизинга российских самолетов-амфибий может стать одной из тем переговоров между лидерами России и США на предстоящем саммите «Большой двадцатки», говорится в материале.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп обратился к жителям охваченной огнем Калифорнии с призывом прислушаться к заявлениям государственных и местных властей о необходимости срочной эвакуации.

Напомним, ранее российские самолеты Бе-200 защитили от лесных пожаров Хайфу и Иерусалим, а также участвовали в тушении пожаров в Португалии.