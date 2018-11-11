Двухэтажный автобус в Лондоне протаранил толпу на остановке

В результате аварии с участием рейсового автобуса, за рулем которого находился пьяный водитель, пострадали 20 человек.

Служба скорой помощи сообщила, что врачи «оказали помощь 20 пациентам и доставили 18 из них в больницу», – передает ТАСС.

По данным Скотленд-Ярда, двухэтажный автобус столкнулся с группой машин и въехал в остановку общественного транспорта. Автобусом управлял пьяный водитель.

Ранее в воскресенье в Румынии молодой человек угнал машину, сбил двух пешеходов и въехал в толпу возле торгового центра, в результате ДТП пострадали 10 человек.