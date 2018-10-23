Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что лидера Украины Петра Порошенко не включили в санкционные списки России, потому что такие меры стали бы «запредельным шагом».

«Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже какой-то запредельный шаг», – объяснил он, передает ТАСС.

В то же время Песков не исключил, что Россия может отменить ответные меры против Украины, если удастся нормализовать отношения стран. «Если мы в обозримой перспективе дойдем до того момента, когда мы все-таки начнем принимать меры по нормализации (отношений) и деэскалации напряженности в наших двусторонних отношениях», – уточнил Песков условия отмены санкций.

По его словам, Кремль рассчитывает, что Киев рано или поздно проявит политическую волю к нормализации отношений.

В четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. В список лиц, которых затронут спецмеры, попали сын президента Украины Петра Порошенко Алексей и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.