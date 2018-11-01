Нефть подешевела на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вниз на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,59% – до 74,6 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,57%, составив 64,94 доллара за баррель (ниже 65 долларов впервые с 16 августа), передает РИА «Новости».