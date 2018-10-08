Яровая ответила на заявление о возможном дефиците продуктов из-за нового проекта

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала вбросом сообщения о возможном дефиците продуктов из-за запрета торговых сетей на возврат товаров поставщикам и предложила провести парламентские слушания по данному вопросу.

«Запугивание дефицитом продуктов – не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян», – заявила Яровая, передает РИА «Новости».

Она предложила провести парламентские слушания, на которых отечественные производители и торговые сети встретятся и получат возможность честно и открыто обсудить вопрос добросовестности отношений между ними.

Политик добавила, что «суть «издевательства» торговых сетей над отечественными производителями через возвраты нереализованной продукции очевидна».

«Между сторонами заключается договор купли-продажи по которому производитель законно рассчитывает поставить товар и получить за это оплату. Он произвел, понес все затраты на выращивание в разных погодных условиях, переработку, рецептуру, качество, упаковку, а также заработную плату работникам, налоги, кредиты. Как и человек – покупатель, который приходит в продовольственный магазин, платит сразу деньги на кассе. Если купил лишнее и не съел – в магазин вернуть не имеет права», – пояснила вице-спикер Госдумы.

По ее словам, сама тема «удушения» отечественных производителей через возвраты им торговыми сетями нереализованной продукции пришла в федеральную повестку как сигнал SOS из регионов и от отечественных союзов производителей. Она напомнила, что внесенную инициативу поддержали 75 регионов России, девять отраслевых союзов производителей, проведены свыше 600 круглых столов с участниками продовольственного рынка в регионах.

«Поэтому, обман про дефицит – это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей», – заключила зампред ГД.

Она также отметила, что иностранным поставщикам торговые сети не имеют права ничего вернуть и не возвращали никогда. «Получается, торговые сети ущемляют интересы исключительно наших отечественных производителей, а значит, и российских граждан», – добавила Яровая.

В январе 30 депутатов во главе с Яровой разработали законопроект, запрещающий ритейлерам заключать договоры, в которых есть условие о возврате поставщику товара, не проданного по истечении срока годности. Парламентарии мотивировали такой запрет увеличением числа возвратов. В сегменте хлебных изделий этот показатель достигал 50% от общего объема поставок, в сегменте мясной продукции – 30%.

«Известия» со ссылкой на главу президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова сообщили, что запрет для торговых сетей на возврат товаров поставщикам может стать причиной дефицита продуктов в выходные.