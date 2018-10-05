ВАДА похвасталось сетью информаторов в России

У Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) есть много информаторов в России, заявил глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер.

«Степановы – не единственные российские информаторы WADA. Юлию и Виталия я знаю очень хорошо. У нас в России есть много информаторов, не только эти два храбреца», – цитирует ТАСС выступление Юнгера на форуме «Олимпизм в действии» в Буэнос-Айресе.

В посвященной допингу сессии форума приняли участие легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов, которые являются информаторами из России.



Показания Степановых привели к лишению РУСАДА соответствия международному кодексу.

В сентябре ВАДА приняло решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Степановы стали основными действующими лицами фильма «Секретное дело «Допинг» немецкой телекомпании ARD. В нем сообщалось, что российские легкоатлеты якобы систематически принимали запрещенные препараты по указанию тренеров.

В октябре 2015 года Степанова получила грант от Международного олимпийского комитета, а ее муж Виталий Степанов – работу в МОК.