Перекрыт канал незаконных поставок американской курятины

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил об обнаружении канала незаконных поставок в Россию куриных окорочков из США.

«Сейчас возникла ситуация, когда через Прибалтику и якобы транзит в Казахстан кто-то хочет очень серьезное количество американской курятины отправить в Россию. Въезжают через белорусскую границу, так легче. Хорошо, что у нас в Смоленске есть возможность досмотреть. Для нас очевидно, что сейчас стараются опробовать новый канал незаконного ввоза в Россию», – сказал Данкверт, передает ТАСС.

По его словам, организаторы нелегальных схем пользуются тем, что мясо птицы разрешено провозить по территории России в третьи страны. Крупные партии окорочков из США ввозятся в Россию под видом транзита из Литвы в Казахстан, считают в Россельхознадзоре. Ведомство установило факты реализации такой незаконной продукции в Омской, Новосибирской и Оренбургской областях.

Также Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарно-санитарных норм, несоответствия в ветеринарных сопроводительных документах и факты замены ввезенных из США контейнеров в Литве и повторного их пломбирования в балтийской стране.

«Досмотр грузов общим объемом более 1,04 тыс. тонн показал, что окорочка упакованы в картонные короба, на боковую часть которых нанесены маркировочные этикетки на английском языке. Согласно маркировке, поставщики окорочков – предприятия Mountaire Farms Inc. (США) и Pilgrims Pride (США). Россельхознадзор крайне обеспокоен поступлением на территорию России небезопасной продукции из США», – сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы нашим коллегам говорим, давайте соберемся в ЕЭК и будем это обсуждать все вместе», – подытожил Данкверт.

В феврале Россельхознадзор снял ограничения на ввоз живой птицы, инкубационного яйца и мяса птицы из США и Канады. Вместе с тем, по-прежнему запрещено к ввозу в Россию мясо и субпродукты домашней птицы из США.