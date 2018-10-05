Строительные леса обрушились на западе Москвы, пострадали восемь человек

При обрушении строительных лесов в жилом комплексе «Снегири» на западе Москвы пострадали восемь рабочих, сообщили в экстренных службах.

«На новостройке вблизи дома 2Г на улице Минская обрушились строительные леса. Предварительно, пострадали восемь рабочих. С какой высоты они упали, пока неясно», – сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах.

По предварительным данным, пострадавшие являются гражданами Узбекистана.

На место происшествия вылетели два санитарных вертолета Московского авиационного центра.

«В настоящее время идет подготовка к эвакуации по воздуху двух особо тяжелых пострадавших», – сказал источник.

В августе на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге три человека пострадали после обрушения строительных лесов с арки Главного штаба.

В январе при обрушении строительных лесов в подземном переходе около станции метро «Улица 1905-го года» в центре Москвы пострадали до 10 человек.