Артиллерия ЧФ получит новые реактивные системы залпового огня

В рамках усиления огневой мощи артиллерийских частей ВМФ Черноморский флот получит дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Ураган-1 М», сообщает пресс-служба Минобороны.

Минобороны приняло решение значительно усилить огневую мощь артиллерийских частей ВМФ, сообщает газета «Известия».

Так, артиллерийский полк Черноморского и артиллерийская бригада Балтийского флотов перевооружаются на 220-мм РСЗО 9К57 «Ураган».

При этом артиллеристы Балтийского флота уже получили первые боевые машины, а в сентябре бригада провела первые ракетные стрельбы.

Затем «Ураганы» сменят более современной дальнобойной РСЗО «Ураган-1М».

Таким образом, дальность поражения целей увеличится до 70 км. В данный момент у имеющихся у морской артиллерии РСЗО «Торнадо-Г» и «Град» этот показатель составляет 40 и 20 км соответственно.

Военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что развертывание новых реактивных систем залпового огня должно повысить возможности береговых войск обоих флотов.

Он отметил, что новые «Ураганы» дадут возможность уничтожать военные корабли и бронетехнику противника на дальних подступах; так будет осуществлено качественное усиление береговых войск в регионах со сложной военной геополитической обстановкой.

Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал избавиться от базы Черноморского флота в Крыму.