Нефть подорожала после снижения в четверг

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вверх после сильного снижения в четверг днем.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 43 цента – до 85,01 долларов за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь утром в пятницу выросли на 53 цента – до 74,87 доллара за баррель, передает «Интерфакс».