Россия и Катар обсудили сотрудничество в энергетике

Глава Минэнерго России Александр Новак и министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада провели переговоры в кулуарах энергетической недели, обсудив перспективы сотрудничества между Москвой и Дохой в энергетике, сообщили в катарском профильном министерстве.

В Дохе также сообщили, что министр энергетики и промышленности Катара провел переговоры с главой газовой компании «Новатэк» Леонидом Михельсоном и заместителем председателя правления «Роснефти» Эриком Лироном, передает РИА «Новости».

Ранее глава Минэнерго России призвал страны ОПЕК+ серьезно задуматься о расширении взаимодействия после 2018 года.