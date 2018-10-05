Москва предупредила Запад об опасности плохих отношений с ядерными державами

Замглавы МИД России Сергей Рябков выступил с предупреждением в адрес Соединенных Штатов, Канады и некоторых стран Европы об опасности целенаправленного нагнетания напряженности между ядерными державами и на международной арене.

Дипломат с сожалением отметил, что власти Соединенных Штатов продолжают отравлять атмосферу российско-американских отношений новыми порциями безосновательных обвинений в адрес России, которые по команде из Вашингтона спешат повторить некоторые другие страны НАТО, передает ТАСС.

«Западную публику вновь пугают «русскими хакерами», на сей раз приписав им «взломы» компьютерных сетей чуть ли не по всему миру», – констатировал замглавы МИД России.

Он отметил, что в России к подобным методам США привыкли, однако предупредил, что «целенаправленное нагнетание напряженности в отношениях между ядерными державами и на международной арене – опасный путь».

Высокопоставленный российский дипломат призвал задуматься об этом Канаду и некоторые страны Европы, «которые преданно обслуживают американские претензии на глобальную гегемонию».

Заместитель министра иностранных дел России обратил внимание, что в Вашингтоне изо всех сил стараются не дать окончательно рассыпаться старой выдумке про «российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года», пытаясь «подкрепить ее новыми фальшивками, (...) чтобы создать дополнительный предлог для санкций и прочих мер давления на нашу страну».

Накануне Соединенные Штаты выступили с обвинениями в адрес российских спецслужб, приписав «офицерам ГРУ» причастность к кибератакам на ФИФА и ВАДА.