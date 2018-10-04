ВАДА отрицает, что его атаковали русские шпионы

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило, что с 2016 года не было никаких свидетельств нарушений систем организации.

Речь идет о взломе систем ВАДА хакерской группой Fancy Bear в 2016 году – тогда были опубликованы документы, посвященные многочисленным допинговым исключениям среди сильнейших спортсменов мира. Тогда ВАДА признала подлинность взломанных документов.

ВАДА пояснило, что Fancy Bear незаконно получили доступ к аккаунтам спортсменов в системе ADAMS, которая была создана специально к Олимпиаде-2016 и содержала информацию об атлетах и их терапевтических исключениях.

После взломов системы защиты ADAMS были усовершенствованы. С тех пор новых взломов систем агентства не зафиксировано, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг США обвинили семерых «офицеров ГРУ» в многочисленных кибервзломах. В том числе утверждалось, что кибератаки были совершены на ВАДА и ФИФА.