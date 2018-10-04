В МИД предрекли новый всплеск обвинений во «вмешательстве» со стороны США

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает нового всплеск обвинений США в адрес Москвы во «вмешательстве».

«Мы должны разобраться в сути претензий, которые предъявляют нам Нидерланды. Мы пока имеем лишь самую общую, первичную информацию на эту тему», – сказал Рябков, передает ТАСС.

Замминистра отметил, что хотел бы воздержаться от комментариев по существу этих обвинений.

«Но в порядке общего обвинения хочу сказать, что тема так называемого российского хакерства и кибервзломов в последнее время приобрела популярность в определенных кругах, настроенных негативно по отношению к России. Само выдвижение этих обвинений заставляет усомниться в их обоснованности», – добавил он.

Ранее в четверг Нидерланды выслали четверых россиян, который якобы пытались совершить кибератаку на ОЗХО. После этого минюст США обвинил семерых российских «офицеров ГРУ» в кибератаках на целый ряд международных и американских организаций: от ОЗХО до ФИФА.

Премьер-министры Великобритания и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте назвали неприемлемой деятельность Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС России в киберпространстве.