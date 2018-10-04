Нефть начала дешеветь после достижения максимума с 2014 года

В четверг утром мировые цены на нефть снижаются в рамках коррекции после обновления ранее максимумов с ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 8.10 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,2% – до 86,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,24% – до 76,24 доллара за баррель.

Рынок нефти корректируется вниз после роста накануне, в среду, на 2% – до максимального значения с ноября 2014 года.

По мнению аналитиков, ралли среды было связано с сохраняющимися опасениями дефицита на рынке из-за вступлением в силу американских санкций против энергетического сектора Ирана в ноябре.

Этот фактор перевесили данные минэнерго США о значительном росте коммерческих запасов нефти в стране за минувшую неделю - на 8 млн баррелей, или на 2%, – до 404 млн баррелей.

Эксперты ожидали меньшего роста – на 1,985 млн баррелей, или на 0,5% – до 397,985 млн баррелей.

Обычно подобная статистика американского минэнерго приводит к снижению цен на нефть.

Напомним, в среду также стало известно, что американскую нефть перестали поставлять в Китай.