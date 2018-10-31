Песков прокомментировал законность соглашения о границе Чечни и Ингушетии

Вопрос о законности соглашения об административной границе Чечни и Ингушетии находится в юридической плоскости, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, должен ли федеральный центр отреагировать на данную ситуацию.

«Там сейчас происходит юридический анализ этой ситуации, есть решение Конституционного суда Ингушетии. Поэтому здесь юристы должны продолжить обсуждение, этот вопрос находится в юридической плоскости», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Во вторник Конституционный суд Республики Ингушетия признал закон об утверждении границы с Чечней не соответствующим конституции республики. В ответ глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что правомерность соглашения о границе Ингушетии с Чечней должен оценивать не Конституционный суд субъекта федерации, а Конституционный суд России.

Отметим, что согласно закону об утверждении границы Ингушетия получила большие земли. При этом большая часть населения республики (тейп Ортсхой, чьи родовые башни находятся на территории Чечни) поддержали это соглашение, в то время как недовольные соглашением проигнорировали позицию тейпа Ортсхой и не пригласили их на координационное совещание. Кроме того, Конституционный суд Республики Ингушетия также не принял к сведению позицию тейпа Ортсхой в Ингушетии.