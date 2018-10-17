Пенс озвучил позицию Вашингтона по оружию массового уничтожения в космосе

Белый дом твердо поддерживает принцип неразмещения оружия массового уничтожения (ОМУ) в космосе, который закреплен в договоре о космическом пространстве 60-х годов, заявил вице-президент США Майкл Пенс, комментируя возможное создание Космические силы.

«Договор о космическом пространстве существует с 60-х годов. Он запрещает оружие массового уничтожения в космосе, и мы твердо это поддерживаем», – передает слова Пенса ТАСС.

Речь идет о Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства от 1966 года.

На прошлой неделе Пенс допустил размещение американского ядерного оружия в космосе в будущем.

В июне президент США Дональд Трамп поручил Пентагону сформировать военно-космические силы, подчеркнув, что не намерен быть позади России и Китая в «космической гонке».

Между тем, на Западе регулярно заявляют о якобы размещении Россией запрещенного оружия в космосе.