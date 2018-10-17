Экс-глава НТВ выручил 400 млн долларов на IPO производителя марихуаны

Американская компания по производству и продаже марихуаны Curaleaf, основателем которой является бывший гендиректор телекомпании НТВ Борис Йордан, привлекла 520 млн канадских долларов (396 млн долларов) в результате размещения акций в Канаде по закрытой подписке.

По итогам сделки Curaleaf была оценена в 4 млрд долларов, что делает ее одной из крупнейших компаний в своей отрасли в США. Curaleaf прошла листинг на младшей площадке Торонтской фондовой биржи в рамках сделки обратного поглощения. Цена размещения составила 11,45 канадского доллара, передает «Интерфакс».

Curaleaf была создана при поддержке бенефициара «Ренессанс Страхования» Бориса Йордана, который в настоящее время является гражданином США. В Curaleaf он занимает пост исполнительного председателя совета директоров.

Йордан в 1995 году основал инвестбанк «Ренессанс Капитал». В начале 2000-х, после перехода медиаактивов Владимира Гусинского под контроль Газпрома, он стал гендиректором ОАО «Газпром-Медиа», а также гендиректором ОАО «Телекомпания НТВ». В 2003 году Йордан покинул оба этих поста. В последние годы занимается в основном страховым бизнесом, владея группой «Ренессанс Страхование».

В 2015 году Йордан вместе с партнерами вложил 100 млн долларов в компанию PalliaTech Inc., занимающуюся производством лекарств на основе медицинской марихуаны. Годом позже PalliaTech была переименована в Curaleaf. Сейчас она управляет почти 30 магазинами по продаже марихуаны и 12 производственными предприятиями в 12 американских штатах, в том числе в Нью-Йорке.