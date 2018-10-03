Визит в Россию изменил мнение обозревателя Forbes о бизнесе в стране

Обозреватель Forbes Билл Конерли посетил Россию и оценил перспективы ведения бизнеса в стране.

По его мнению, Россия не является идеальным местом для ведения бизнеса, но ситуация в стране намного лучше, чем думают на Западе. Он считает, что лучшим аргументом в пользу бизнеса является смена поколений – на место людей советской эпохи приходят люди постсоветского времени, передает RT.

По словам Конерли, ситуация в стране уже не соответствует шутке «они делают вид, что платят нам, а мы делаем вид, что работаем» – компании стали более конкурентоспособными, они избавляются от неэффективных работников, а товары и услуги для офиса доступны по приемлемой цене.

Конерли подчеркивает хорошее образование персонала. По его словам, в данном вопросе Россия «уступает лишь Канаде, где по статистике ОЭСР самый высокий процент населения с высшим образованием». Рабочая сила в России оказывается дороже, чем во многих странах Азии, но дешевле, чем в «любой другой западноевропейской стране».

Конерли указывает, что есть и проблемы. Он ссылается на одного из предпринимателей из сферы высоких технологий, который заявил, что российские программисты не спешат открывать стартапы в России. Как заявил бизнесмен, они боятся, что интеллектуальную собственность могут захватить конкуренты, у которых есть поддержка влиятельных политиков. А отсутствие стартапов является одной из причин «утечки мозгов» в среде ведущих российских математиков и специалистов по вычислительной технике.

Конерли при этом заявляет, что некоторые ставят под сомнение качество высшего образования, хотя и признает, что высшее образование широко распространено. Лучшие российские студенты едут в Москву или за рубеж, так как российские второстепенные университеты гораздо слабее, чем в других странах, заявил он.

Конерли указывает, что американские санкции не сильно повлияли на экономику России. Они могут оказать влияние на международную торговлю, но не на сделки внутри страны. Конерли советует иностранным компаниям внимательно следить за ситуацией.

Он приходит к выводу, что в России есть возможности для ведения бизнеса. Он подчеркивает масштаб российской экономики, хорошее образование работников. Указывается, что в России больше всего в мире недорогой рабочей силы из числа специалистов с высшим образованием.

Конерли также заявляет о проблеме коррупции, но подчеркивает, что она более актуальна для компаний, которые сильно связаны с Россией, и вполне разрешима для компаний, которым легко выйти из российского бизнеса.

Напомним, Bloomberg сообщает, что бизнесмены из-за санкций стали возвращать деньги в Россию.