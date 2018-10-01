СК проверит творчество Монеточки и Noize MC

Следственный комитет изучит песню Noize MC и Монеточки «Чайлдфри» на предмет возможного причинения вреда несовершеннолетним.

Адвокат Сергей Афанасьев написал в МВД заявление о возможном совершении преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны музыкантов вы песне «Чайлдфри», передает «360».

Заявление адвоката было рассмотрено, материал передан в СК для дальнейшей проверки.

В июне Афанасьев обращался в прокуратуру с похожим заявлением. По его мнению, песня может спровоцировать несовершеннолетних на самоубийство из-за строчки «Послушай мой совет в формате мр3: Не жди, пока состаришься, скорей умри».

Песня вышла 1 июня. Исполнители говорили, что это сатира.