ФСБ пришла с обысками в УМВД по Екатеринбургу

В УМВД по Екатеринбургу с обысками пришли сотрудники управления ФСБ по Свердловской области.

«Сотрудники управления проводят оперативно-разыскные мероприятия», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе управления ФСБ.

Основание для обысков в ФСБ не разглашают.

В полиции не комментируют ситуацию.

Местные СМИ сообщаю, что обыски проходят в кабинете одного из руководителей в отделе управления по борьбе с экономическими преступлениями.