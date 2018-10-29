В Подмосковье запланировали постройку плавучих поселков

По данным пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы», в Подмосковье планируют использовать зарубежный опыт строительства плавучих домов (хаусботов) и запустить проект «Поселки на воде или марины для хаусботов».

Площадь плавучих домов будет составлять от 100 до 160 квадратных метров. В каждом поселке расположится от 15 до 30 таких домов. Для этого потребуется примерно один гектар поверхности воды и около половины гектара земли для организации парковок и наземной инфраструктуры, пишет «Строительная газета».

Пресс-служба сообщила, что под проект уже выбрали места на Пестовком, Клязьминском и Химкинском водохранилищах. В зависимости от расположения стоимость такого поселка составит от 60 до 80 млн рублей без учета стоимости самих хаусботов, цена на которые будет стартовать от 15 млн рублей. Постройкой будет заниматься российско-датская компания Houseboat.ru.

Первоначально планировалось, что сборка домов будет проходить в Дании рядом с Копенгагеном, однако сборка в России оказалась на 70% дешевле. Теперь датские партнеры будут заниматься дизайном и инженерными системами, а российские – сборкой и продвижением проекта. Хаусботы будут состоять на 70% из российских комплектующих и на 30% – из зарубежных.

Несколько человек смогут собирать один хаусбот примерно за месяц. Плавучие дома можно будет ипользовать не только как частное жилье, но и в качестве гостиниц.

Хаусбот – это небольшое судно, являющееся домом на воде, которое из-за размеров может свободно перемещаться по акватории со скоростью от 8 до 15 км/час. На одной заправке хаусбот может пройти до 1,2 тыс. км. Специального разрешения для стоянки он не требует. Налог за такой объект начисляется только один – транспортный.