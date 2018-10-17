Полицейские начали проверку по заявлению рэпера Гуфа об избиении

Полицейские проводят проверку по заявлению рэпера Алексея Долматова (Гуфа) об избиении, заявил источник в МВД Москвы.

«Пострадавший Долматов сообщил полицейским, что после проведения концерта на корпоративном мероприятии в гримерной комнате клуба «Бункер» неизвестный несколько раз ударил его по голове. По данному факту проводится проверка», – рассказал источник, передает РИА «Новости».

Собеседник уточнил, что заявление поступило в ночь на воскресенье. Также он добавил, что заявитель не стал вызывать скорую помощь.

Ранее сообщалось, что Долматов явился в отдел полиции со своей подругой Кети Топурией.

Адвокат музыканта Сергей Жорин рассказывал подробности избиения артиста.