СК России возбудил дело по обстрелам в Донбассе

Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России возбудило новое уголовное дело по факту обстрела гражданского населения в ЛНР, в результате которого пострадал мирный житель.

По данным следствия, в результате обстрела из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Трехизбенка и Славяносербск пострадал мирный житель 1979 года рождения, сообщается на сайте СК. Инцидент произошел 24 октября.

СК сообщает, что военнослужащие ВСУ и нацгвардии Украины, «выполняя преступные приказы неустановленных вышестоящих лиц минобороны страны, проводили прицельный обстрел переправы через реку Северский Донец».

ГСУ СК России возбудило дело по признакам преступления «Жестокое обращение с гражданским населением».

В октябре 2018 года ГСУ СК возбуждал уголовные дела по фактам артобстрелов и снайперского огня по жителям Донбасса.