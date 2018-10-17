Назван крайний срок получения нового полиса ОМС в 2018 году

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) нового образца можно получить до 1 ноября 2018 года; обмен возобновится только с 1 января 2019 года, сообщили в Московском городском фонде ОМС.

По закону об обязательном медицинском страховании, сменить страховую медицинскую организацию и обновить персональные данные путем оформления нового полиса ОМС разрешается только раз в год и не позднее 1 ноября, передает «Российская газета».

Эти правила, как и форма нового полиса, действуют с 2011 года во всей России.

Однако отмечается, что граждане не спешат менять старые полисы (зеленая пластиковая карточка образца 1998 года) на новые.

По закону лечебное учреждение не имеет права отказать больному, имеющему полис старого образца, как в экстренной помощи, так и в госпитализации, но если случай не экстренный и случился на выезде, ситуация может измениться.

В качестве примера приводится поездка гражданина из Новосибирска в Краснодарский край, где он обращается за медицинской помощью.

Медучреждение выставляет счет в свой территориальный фонд ОМС и получает оплату после проведения всех необходимых экспертных мероприятий. После территориальный фонд ОМС Краснодарского края выставляет счет региональному фонду ОМС гражданина и также получает оплату.

Однако медицинская организация не обязана помнить, как выглядят старые полисы ОМС всех 86 регионов России, потому может засомневаться в подлинности документа и, если случай не экстренный, отказать в бесплатном лечении.

Полисы ОМС выдают как в страховых компаниях, так и в поликлиниках, где присутствуют страховые представители. Кроме того, можно заменить полис через многофункциональные центры «Мои документы».