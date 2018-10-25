ФСИН внесла ясность в инцидент с Шестуном в «Лефортово»

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сведения о нападении на бывшего руководителя Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в СИЗО «Лефортово», о которой сообщил адвокат арестованного Андрей Гривцов.

«Между обвиняемым Шестуном А. В. и содержащимся с ним в одной камере после отбоя возник конфликт на бытовой почве, в результате которого завязалась словесная перепалка. Ранее распространенная информация о якобы возникшей между сокамерниками драке не соответствует действительности», – рассказали в ФСИН, передает ТАСС.

Сейчас оба участника конфликта содержатся раздельно, добавили в ведомстве. По жалобе Шестуна в администрацию СИЗО проводят проверку.

Ранее адвокат экс-главы Серпуховского района Андрей Гривцов заявил, что на его подопечного якобы напал 26-летний уроженец Узбекистана, профессиональный боец без правил, обвиняемый в терроризме. Эти сведения адвокату передал сам Шестун.

В июне 2018 года суд арестовал Шестуна по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Шестун незаконно предоставил четыре земельных участка под строительство ТЦ общей стоимостью в 62 млн рублей.