В Кремле прокомментировали данные об управлявшем дронами самолете США в Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тревожными данные о том, что во время одной из атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии беспилотниками управлял самолет-разведчик США.

«Это очень тревожные данные, безусловно, здесь ни у кого не должно быть сомнений, что все выводы, соответствующий анализ, будут проведены нашими военными, собственно, уже до этого обнародования был проведен. Эти детали в данном случае могут давать только военные», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Песков также не исключил, что данная информация будет иметь политические последствия, в том числе эта тема может обсуждаться президентом России Владимиром Путиным с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее замминистра обороны Александр Фомин сообщил, что управление атаковавшими российскую авиабазу Хмеймим беспилотниками велось с самолета-разведчика США Poseidon-8.

В августе российские военные впервые применили на учениях новое средство борьбы с дронами. Беспилотники в последние месяцы стали чаще атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.