Баскетболисты «Урала» решили сыграть с получившим «двойку» за «Движение вверх» школьником

Игроки баскетбольного клуба «Урал» сыграют с пятиклассниками школы №53 Екатеринбурга, один из которых получил «двойку» за то, что не смог посмотреть фильм «Движение вверх».

«Мы узнали про эту историю из СМИ и подумали, что было бы хорошо дать ребятам урок баскетбола, показать нашу игру вживую. Тем более, что один из главных героев фильма Сергей Белов начинал свой путь к олимпийской медали, выступая в Свердловске», – сказал представитель «Урала» Сергей Индейкин.

Также клуб решил подарить абонементы на весь сезон семье школьника, который, по мнению баскетболистов, получил «двойку» по недоразумению.

В среду стало известно, что учитель физкультуры поставил «двойку» школьнику за то, что тот не смог посмотреть фильм «Движение вверх» и выполнить по нему домашнее задание.