На экс-главу Серпуховского района напали в СИЗО

На бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна напали в СИЗО «Лефортово», где он содержится по обвинению в хищениях, заявил его адвокат Андрей Гривцов.

«Со слов Шестуна я знаю, что накануне вечером после отбоя на него напал сосед, 26-летний уроженец Узбекистана, профессиональный боец без правил, обвиняемый в терроризме», – передает его слова ТАСС.

По словам Гривцова, сосед кричал Шестуну, что убьет его, и угрожал заостренной ложкой.

14 июня суд арестовал Шестуна по обвинению в превышении полномочий при предоставлении четырех земельных участков под строительство торговых центров стоимостью около 62 млн рублей.