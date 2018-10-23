Нефть подешевела на заявлениях Саудовской Аравии

Взгляд
23 октября, вторник  |  Последнее обновление — 10:21  |  vz.ru
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Почему кредитные деньги снова дорожают

Сбербанк повышает ставки по кредитамФото: Елена Пальм/ТАСС
Сбербанк поднял ставки по всем кредитным продуктам для населения. Другие игроки рынка вскоре последуют за крупнейшим в России банком. Это может стать только началом. Станут ли кредиты снова недоступны россиянам, которые только-только распробовали вкус дешевых денег?  Подробности...
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Новые управленцы оценили роль нематериальных стимулов

Высокий пост – это в первую очередь служение, уверены участники конкурса «Лидеры России»Фото: Илья Питалев/РИА Новости
«В какой-то момент деньги перестают иметь большое значение. Ты ориентируешься именно на долг, на то, чтобы приносить пользу тем, с кем ты работаешь, и обществу в целом», – сказал газете ВЗГЛЯД один из участников первого конкурса «Лидеры России». Второй конкурс, регистрация на который близится к завершению, уже привлек участников из более чем 50 стран. Подробности...
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Военного летчика делают преступником за случайную ошибку

Летчик Нефедов стал жертвой неуемного усердия военных следователейФото: из личного архива
Военные летчики и ветераны продолжают попытки защитить от уголовного преследования своего коллегу – старшего лейтенанта ВВС Балтфлота Сергея Нефедова. Следствие из случайной ошибки летчика создает намеренное вредительство ценою в миллионы рублей. Как уверяют представители ветеранских организаций, подобный подход наносит урон всей системе подготовки военных летчиков. Подробности...
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Согласится ли Польша разместить у себя американское ядерное оружие

Поляки и хотели бы опираться на собственные силы, но зависимость от США сильнееФото: Alik Keplicz/AP/ТАСС
«Большинство поляков выступают за то, чтобы страна была безопасной, но чтобы ее безопасность обеспечивалась польской военной силой», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Сейма Роберт Винницкий. Тем не менее, польские лидеры оказались одними из немногих в Европе, кто одобрил решение Трампа разорвать договор РСМД с Россией. В отличие от своего электората, они уповают на заокеанское прикрытие.  Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Разница в делах Скрипаля и Хашогги не в том, что один после покушения выжил, а второго расчленили. А в том, что первая история была срежиссирована, а вторая свалилась как снег на голову и все испортила. Подробности...
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Пять главных ошибок русских на Украине

Юрий Ткачёв, журналист
Мы, живущие на Украине русские, много пишем о том, что не так у наших врагов, украинских националистов. Но при этом молчим о собственных ошибках. А мы их, безусловно, наделали. Подробности...
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Покажите народу его героев

Эдуард Биров, журналист
По ТВ должны греметь имена тех, кто без оружия и почти без шансов на спасение встал на пути керченского убийцы, пожертвовав собой и выиграв секунды, которые для кого-то стали спасительными. Однако – не гремят. И вот почему. Подробности...
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    Как скромная девушка стала настоящим героем

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    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • рай

        • ад

        • новое рождение

        • ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Нефть подешевела на заявлениях Саудовской Аравии

          23 октября 2018, 09:19

          Текст: Алина Назарова

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          Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром идут вниз на фоне обещаний Саудовской Аравии не сокращать поставки сырья.

          Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,38%, составив 79,53 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,27%, составив 69,17 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

          В понедельник Саудовская Аравия допустила рост цен на нефть до 100 долларов за баррель.


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