Нефть подешевела на заявлениях Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром идут вниз на фоне обещаний Саудовской Аравии не сокращать поставки сырья.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,38%, составив 79,53 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,27%, составив 69,17 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В понедельник Саудовская Аравия допустила рост цен на нефть до 100 долларов за баррель.