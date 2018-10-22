Трамп ударил по американскому автопрому

Президент глобальных операций концерна Ford Джо Хинрикс заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на сталь негативно отразились на затратах американских компаний.

«Сталь в США стоит дороже, чем где-либо еще в мире», – сказал Хинрикс, передает «Интерфакс».

По его словам, автомобилестроительный концерн обсуждает вопрос с Белым домом. «Мы говорим им, что нам необходимы конкурентные цены на нашем рынке, чтобы конкурировать по всему миру», – отметил он.

В сентябре прибыль Ford из-за пошлин сократилась на 1 млрд долларов.

Напомним, в конце мая США объявили о вводе таможенных пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. В августе СМИ озвучили доходы США от дополнительных пошлин на сталь и алюминий.