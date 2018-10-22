В постановлении кабмина нашли послабление для пьяных водителей

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков прокомментировал новое постановление правительства, согласно которому лишенным прав нетрезвым виновникам ДТП с жертвами больше не нужно предоставлять медсправку об отсутствии противопоказаний к управлению авто, чтобы вернуть удостоверение.

«Формально нормативно-правовой акт приведен в соответствие с законодательством, так как в УК нет описанной процедуры возврата прав управления. Раз там отсутствует эта норма, то, соответственно, нормы КоАП нельзя применять в тех случаях, если вопрос касается водителя, лишенного прав управления за уголовное преступление. Фактически этот документ является неким послаблением для пьяных водителей», – сказал Лысаков, передает РИА «Новости».

По его словам, вернуть права водителю, который просто отказался от медицинского освидетельствования, сложнее, чем пьяному виновнику ДТП с пострадавшими или погибшими.

Депутат отметил, что необходимо устроить консультации с руководством МВД и ГИБДД, чтобы устранить «пробел в законодательстве».

Ранее сообщалось, что водители, лишенные прав, смогут вернуть их только после погашения всех штрафов.

В августе 2018 года в ГИБДД объясняли, как будут выглядеть новые водительские права.