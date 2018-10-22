Сын Газманова высказался по поводу обвинения отца в плагиате

Родион Газманов заявил, что обвинения в плагиате в адрес его отца Олега Газманова беспочвенны, а сам житель Омска Александр Шаханин, увидевший заимствованием в песне «Бессмертный полк», «хочет популярности».

«Я послушал обе композиции, они действительно похожи по стилистике. Но этот стиль придуман очень давно. Есть, к примеру, песня «На безымянной высоте», которая тоже в чем-то схожа с «Бессмертным полком», – рассказал сын эстрадного певца «Ридусу».

Также Родион Газманов добавил, что песню Шаханина услышал недавно и считает, что омский исполнитель просто пытается повысить свою популярность.

«Этот товарищ мне написывал в «Одноклассники»: «А вот сравните», «А вот посмотрите». Мы видим просто не очень состоявшегося автора, который хочет популярности. Песнями не получилось, теперь пытается скандалом», – объяснил свою позицию Родион Газманов.

Газманов-младший добавил, что его отец всегда старался «уйти от схожести с кем-то в творчестве». Он сказал, что не мог представить обстоятельства, при которых Олег Газманов мог бы услышать песню Шаханина.

Напомним, певец из Омска Александр Шаханин обвинил Олега Газманова в заимствовании строк из песни «Бессмертный полк» для своей одноименной композиции.

Пресс-секретарь Олега Газманова Егор Новохатский также отверг обвинения в плагиате.

«Непонятна позиция обвинителя: в одних источниках он утверждает, что украдена его песня, в других – что уже частичные заимствования, а третья его позиция – что идею черпали из его песни. То есть уже не песня похожа, а идея. Александр также говорит, что подтвердили эксперты. Что за экспертиза была – непонятно», – передает слова представителя Газманова ТАСС.

Кроме того, Новохатский подчеркнул, что Газманов – автор самой композиции, а видеоклип делался другими людьми. Пресс-секретарь добавил, что певец не будет подавать иск на Шаханина, поскольку не считает, что это сможет серьезно помешать работе.