Омский певец обвинил Газманова в плагиате

Житель Омска Александр Шаханин заявил, что эстрадный певец Олег Газманов написал песню «Бессмертный полк» с использованием заимствований из его одноименного произведения, созданного на основе стихов его отца.

Шаханин сообщил, что не исключает судебного разрешения вопроса, сообщает портал NGS55.RU.

Чтобы доказать свои слова, омич обращался к московским экспертам-искусствоведам.

«Песня Газманова О. содержит элементы буквальных заимствований из песни Шаханина А. и является производным музыкальным произведением от песни Шаханина А», – сказал исполнитель порталу.

Александр Шаханин намерен подать в суд, но пока не определился с исковыми требованиями.

Песня омского исполнителя была создана на стихи Виктора Шаханина, отца Александра, в 2017 году он наложил их на музыку и записал видеоклип.

«Если экспертиза покажет, что песня является производной, тогда, видимо, требования должны стать такими, чтобы стать соавтором этой песни (Газманова), чего бы я, может быть, даже и не хотел. Денежная компенсация – достаточно проблематичное направление, потому что доказать, что нанесен ущерб, сложно. Поэтому пока с юристами определяемся, в каком направлении нам идти. Возможно, это будет сначала проведение проверки органами полиции в рамках 146-й статьи УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав», – поделился рассуждениями Шаханин с РИА «Новости».

Также исполнитель добавил, что не хочет заниматься судебными тяжбами на тему «Бессмертного полка», но хотел бы узнать мнение самого Газманова на эту тему.

Ранее в сентябре музыкант Юрий Лоза и поэт Илья Резник обвинили эстрадного исполнителя Сергея Лазарева в плагиате стихотворения Евгения Евтушенко.