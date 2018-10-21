Бывший одноклубник Кокорина призвал судить его как простого человека

Капитан московского «Динамо» Антон Шунин, который с 2008 по 2015 годы был одноклубником Александра Кокорина, заявил, что футболист должен отвечать перед законом за свои действия как обычный человек, и никак иначе.

«Есть закон, по которому надо судить. И точка! Как людей – не как футболистов, спортсменов, а как людей, по закону. Больше ничего говорить об этом не буду», – передает слова Шунина РИА «Новости».

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Возбуждены уголовные дела, спортсмены арестованы и находятся в Бутырке.