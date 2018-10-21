Опубликовано видео пожара во Владикавказе

В Сети появилась видеозапись с крупным пожаром во Владикавказе, где горит завод «Электроцинк».

Видео публикует Telegram-канал Mash.

Напомним, площадь пожара составляет уже 4,5 тыс. метров. Горит цех с кислотой. Один пожарный погиб, двое пострадали.