Площадь пожара на заводе во Владикавказе увеличилась в несколько раз

На заводе «Электроник» во Владикавказе площадь пожара увеличилась до 4,5 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Площадь пожара возросла до 4,5 тыс. квадратных метров», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 650 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тыс. При пожаре погиб один человек, возникла угроза взрыва.