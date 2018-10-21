При пожаре на заводе во Владикавказе возникла угроза взрыва

По данным источника в экстренных службах, во время пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе возникла угроза взрыва.

По его словам, угроза взрыва возникла из-за выделения в цехе завода водорода. Личный состав выведен из здания, тушение ведется с улицы, передает РИА «Новости».

По последним данным, площадь пожара увеличилась до 1 тыс. квадратных метров.

При тушении погиб пожарный, двое пострадали.