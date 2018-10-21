В колледж в Керчи после трагедии вновь пришлось вызывать охрану и полицию

Сотрудников частного охранного предприятия «Альфа» вновь вызвали в политехнический колледж в Керчи, где 17 октября произошло массовое убийство студентов, сообщили в ЧОП.

Вызов поступил «из четвертого, законсервированного, корпуса колледжа». Группа охраны приехала через пять минут после того, как вахтер нажал на тревожную кнопку, передает РЕН ТВ.

Сотрудники ЧОП обнаружили на месте «человека с признаками опьянения», который лежал на матрасе. В «лежбище» также был телевизор, заряжался мобильный телефон.

Была вызвана полиция, мужчину задержали.