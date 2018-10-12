Опубликовано видео с места гибели украинской звезды КВН

СМИ утверждают, что, по некоторым данным, украинскую артистку юмористической передачи «Дизель шоу» Марину Поплавскую «буквально разорвало на части» в результате ДТП.

«Вести.ru». сообщают, что Поплавскую, которая во время ДТП была на переднем сидении, «выбросило из транспортного средства».

В Сети опубликовано видео с места ДТП.