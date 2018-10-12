Стартовала миссия к Меркурию

С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane 5 с космическими аппаратами миссии BepiColombo по изучению Меркурия, сообщает Европейское космическое агентство.

Миссия организована в партнерстве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), передает РИА «Новости».

К концу 2025 года магнитосферный орбитер и планетарный орбитер должны долететь до Меркурия. К орбите Меркурия их доставит специальный модуль. Ожидается, что на орбите аппараты проработают как минимум год.