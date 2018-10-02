Эксперт назвал программу обучения РАНХиГС школой федеральных и региональных руководителей

Многие из губернаторов, которые были избраны 9 сентября, также закончили тот же учебный курс. Такое мнение высказал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Петр Быстров, комментируя сообщения о том, что управленцы, которым президент доверил руководство Липецкой и Курганской областями, ранее обучались по программе подготовки кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Назначение свидетельствует об эффективности программы, отметил и проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Можно сказать, что это уже не только «бизнес-инкубатор», но и школа региональных и федеральных руководителей, – заявил член правления Российской ассоциации политконсультантов Петр Быстров. В числе других выпускников эксперт отметил в том числе и 12 новых глав регионов, победивших на губернаторских выборах 9 сентября.

Если говорить о губернаторах, которые избирались в ходе прошлого электорального цикла, то среди них многие – тоже выпускники программы РАНХиГС, заметил Быстров. «Часть выпускников той же программы назначена на различные должности в федеральных органах исполнительной власти, крупных корпорациях, – сказал политолог. – Успешное прохождение этого обучения помогает выпускникам быть назначенными на определенные высокие должности».

Напомним, что во вторник президент Владимир Путин назначил двух новых руководителей областей.

«Президент своими указами назначил Артамонова Игоря Георгиевича исполняющим обязанности губернатора Липецкой области и Шумкова Вадима Михайловича исполняющим обязанности губернатора Курганской области», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Шумков ранее занимал должность вице-губернатора Тюменской области, Артамонов работал вице-президентом Сбербанка - председателем Среднерусского банка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оба они обучались по программе подготовки кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Артамонов и Шумков обучаются во «втором потоке» этой программы. Другие выпускники программы кадрового резерва РАНХиГС ранее в этом году также получили назначения на высокие посты или даже возглавили министерства. Например, стали министрами Михаил Котюков (министр науки и высшего образования) и Евгений Дитрих (министр транспорта).

«Для меня очень приятно, что слушатели, которые проходят обучение по программе подготовки кадрового резерва, получают назначение на такие высокие посты. Это свидетельствует об эффективности программы», – заявил директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров ТАСС.

Причем, оба назначенца продолжают обучение по этой программе, добавил он. «Надеюсь, у них будет возможность закончить программу», – подчеркнул директор Высшей школы госуправления. По словам Комиссарова, обучение рассчитано на восемь модулей и завершится весной.

Программа развития кадрового управленческого резерва организована по поручению президента России. Первый поток программы запущен в июне прошлого года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС в сотрудничестве с Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления «Сколково» и Высшей школой экономики.