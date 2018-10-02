Подозреваемого в убийстве школьницы задержали под Томском

Томские следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 10-летней девочки.

«С помощью современной криминалистической техники удалось оперативно задержать 34-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка. В настоящее время задержанный доставлен в следственный отдел регионального СК России, где с ним проводятся оперативно-следственные действия», – сообщила пресс-служба СК Томской области.

Следователи решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

В воскресенье в Томской области ушла из дома и пропала 10-летняя девочка. Ее бабушка написала в правоохранительные органы заявление о пропаже ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК («убийство малолетнего»).

В течение суток стражи правопорядка обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти, которое захороненное в лесном массиве в поселке Нарга. При проведении поисковых мероприятий следователи использовали тепловизор, источник экспертного света и квадрокоптер.