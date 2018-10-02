Россияне сказали, в чем хранят сбережения

Более половины россиян – 66% – хранят сбережения в рублях, а почти у трети (31%) накоплений не оказалось, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи выяснили, что еще 5% опрошенных хранят накопления в долларах, 3% – в евро, 1% – в другой валюте, передает РИА «Новости».

Также опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян – 56% – так или иначе следят за изменением курса доллара к рублю. Такой уровень сохраняется в последние несколько лет, при этом фиксируется постепенное снижение, отмечают социологи.

К данного рода информации обращаются 19% опрошенных, 37% признались, что следят за курсом валют иногда, а 44% не следят вовсе.

Кроме того, из результатов опроса следует, что, по мнению россиян, через три месяца доллар будет стоить 72 рубля, а через год – 75,8 рубля.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 21 сентября среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

На прошлой неделе основатель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов рассказал, какая ему нравится валюта и в чем следует хранить сбережения, а также посоветовал не пытаться воспитывать бизнесменов санкциями.