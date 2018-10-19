Козак обсудил с послом США выход «Группы ГАЗ» из-под санкций

Вице-премьер России Дмитрий Козак обсудил с послом США в России Джоном Хантсманом варианты вывода «Группы ГАЗ» Олег Дерипаски из-под американских санкций.

«Санкционное законодательство США таково, что все сделки по реструктуризации подсанкционных предприятий должны согласовываться с OFAC. Варианты такой реструктуризации и сроки ее реализации по «Группе ГАЗ» были предметом обсуждения с американским послом в пятницу», – передает слова Козака «Интерфакс».

Вице-премьер отметил, что правительство рассматривают разные сценарии вывода «Группы ГАЗ» из-под действия санкций, в том числе с участием государства и иных потенциальных покупателей.

По его словам, у компании около 600 поставщиков иностранных компонентов. С 23 октября они должны были бы прекратить поставки, а запаса прочности компании хватит только на несколько недель. В связи с этим не было никакого варианта сохранения всех рабочих мест.

Ранее Минфин США продлил сроки для завершения контрактов, операций с акциями, долговыми инструментами «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски с 23 октября до 12 декабря. Ранее аналогичное решение было принято в отношении «Русала».