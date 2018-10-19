Лукашенко придумал способ сделать студентов мужиками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на каникулах, глава государства считает, что мера позволит эффективно бороться с уклонистами.

«Скосишь от армии – потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы», – пояснил свою позицию Лукашенко, передает госагентство БелТА.

Глава Белоруссии уточнил, что студентов можно отправлять в армию на пару месяцев во время летних каникул. После первого курса у них будет возможность получить начальную военную подготовку, а после второго – освоить специальность.

Лукашенко подчеркнул, что военная специальность будет напрямую зависеть от изучаемых студеном дисциплин в вузе.

«После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее», – заключил президент.

Лукашенко заметил, что подобные меры реализовать в «компактной» Белоруссии будет не сложно. Также он добавил, что это – лишь одна из возможных мер по решению проблемы уклонистов, и пока принимать такое решение не планируется.

В 2018 году Конституционный суд России разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу студентам для обучения в магистратуре.